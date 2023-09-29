29 сентября, 09:38,
обновлено 29 сентября, 09:43
Военная операция на Украине

Гатилов заявил о серьезном отношении России к инициативам по урегулированию на Украине

По словам постпреда РФ при штаб-квартире ООН в Женеве, все упирается в позицию Киева

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия всерьез воспринимает инициативы других стран по урегулированию ситуации на Украине, но все упирается в позицию Киева. Об этом заявил постоянный представитель РФ при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Целый ряд стран: и Китай, и ближневосточные государства, и африканские государства выступили с подобными инициативами [по урегулированию украинского кризиса]. Мы к ним относимся весьма серьезно, видим желание этих стран играть активную роль в политическом процессе, - сказал он. - К сожалению, все упирается в позицию Украины, позицию президента [страны Владимира] Зеленского, который, как известно, в законодательном порядке принял декрет, запрещающий вступать в какие-либо политические переговоры с Россией о ситуации на Украине".

По словам Гатилова, это было сделано "с подачи западных спонсоров". Постпред также напомнил, что в Стамбуле два года назад начались переговоры между российской и украинской делегацией, тогда был сделан соответствующий переговорный задел, но потом украинская делегация ушла с этих переговоров и получила указания не участвовать в дальнейшем процессе поиска урегулирования этого конфликта.

"Поэтому все упирается вот в это. Пока украинская сторона будет занимать такую позицию и, более того, говорить о том, что будут вести переговоры только на основе формулы Зеленского, а это не что иное, как ультиматум, то речи ни о каких конструктивных переговорах идти сейчас не может", - указал дипломат. 

Теги:
УкраинаРоссияГатилов, Геннадий МихайловичВоенная операция на Украине
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