29 сентября, 09:33
Военная операция на Украине

В ДНР рассказали о потерях ВСУ при попытках пересечь ж/д ветку под Артемовском

Украинские войска потеряли более 20 военнослужащих, заявил советник главы республики Ян Гагин

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Украинские войска потеряли более 20 военнослужащих в ходе безуспешных попыток пересечь железнодорожную ветку на южном фланге Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

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"Накануне вечером и ночью противник предпринял ряд попыток преодолеть ж/д ветку у Андреевки [на южном фланге Артемовска]. Не вышло, [украинские войска] потеряли более 20 человек личного состава и остались на прежних позициях", - сказал он.

Ранее Гагин сообщил ТАСС об уничтожении не менее 40 единиц военной техники ВСУ в районе населенного пункта Андреевка. 

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