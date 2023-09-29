Таджикистан выступил против части пунктов декларации встречи московского формата

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что "казанская декларация одобрена почти всеми, кроме Таджикистана"

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Таджикистан не одобрил несколько пунктов декларации по итогам заседания московского формата по Афганистану в Казани. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Работа наша завершена, казанская декларация одобрена почти всеми, кроме Таджикистана, у таджикских партнеров есть возражения против отдельных пунктов этой декларации", - сказал он по итогам пятого заседания московского формата консультаций по Афганистану.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Его первое заседание прошло 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров и спецпредставителей 11 стран, включая афганскую сторону. Главная цель формата - содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. Предыдущее, четвертое заседание прошло в ноябре 2022 года в Москве без участия талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ).