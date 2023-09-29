Виталий Снесарь стал руководителем администрации губернатора и правительства на Алтае

Заместителями председателя правительства региона назначили Александра Лукьянова, Дениса Губина, Ивана Кибардина, Игоря Степаненко

БАРНАУЛ, 29 сентября. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, переизбранный на выборах в сентябре, назначил заместителей председателя правительства региона. Обязанности руководителя администрации губернатора и правительства продолжит исполнять Виталий Снесарь, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Заместителем председателя правительства Алтайского края - руководителем администрации губернатора и правительства Алтайского края продолжит работать Виталий Владимирович Снесарь, заместителями председателя правительства Алтайского края назначены Александр Николаевич Лукьянов, Денис Станиславович Губин, Иван Владимирович Кибардин, Игорь Борисович Степаненко. В соответствии с распоряжениями губернатора на должности они назначены с 30 сентября 2023 года и до окончания срока полномочий правительства Алтайского края", - говорится в сообщении.

18 сентября Томенко официально вступил в должность. По итогам голосования большинство голосов на выборах главы региона количество голосов в его пользу составило 76,16%. Второе место занял Евгения Боровикова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП) с 9,46%, третье - кандидат от ЛДПР Сергей Булаев с 7,96%, четвертое место занял Сергей Малинкович от партии "Коммунисты России" с 4,17%.