29 сентября, 10:26,
обновлено 29 сентября, 10:37

Путин обратится к участникам парламентской конференции "Россия - Латинская Америка"

Первая международная парламентская конференция Россия - Латинская Америка проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу во второй половине дня обратится к участникам парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Во второй половине дня Путин обратится к участникам международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка" с выступлением", - рассказал представитель Кремля.

Первая международная парламентская конференция Россия - Латинская Америка проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября. В рамках конференции проводятся круглые столы, посвященные равноправному и взаимовыгодному экономическому сотрудничеству, развитию гуманитарных связей между Россией и Латинской Америкой. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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