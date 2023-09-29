Путин обратится к участникам парламентской конференции "Россия - Латинская Америка"

Первая международная парламентская конференция Россия - Латинская Америка проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу во второй половине дня обратится к участникам парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня Путин обратится к участникам международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка" с выступлением", - рассказал представитель Кремля.

Первая международная парламентская конференция Россия - Латинская Америка проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября. В рамках конференции проводятся круглые столы, посвященные равноправному и взаимовыгодному экономическому сотрудничеству, развитию гуманитарных связей между Россией и Латинской Америкой.