Песков заявил, что Путин регулярно общается с главами новых регионов

Как отметил пресс-секретарь главы государства, накануне президент уже беседовал с главами этих субъектов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин регулярно беседует с руководителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, планирует ли Путин 30 сентября, в День воссоединения новых регионов с Россией, встретиться с их руководителями. При этом накануне президент уже беседовал с главами этих субъектов, общаясь со всеми новоизбранными губернаторами.

"Действительно, встреча была. И общение с главами новых регионов проходит регулярно у президента", - отметил Песков.