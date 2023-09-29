29 сентября, 10:29,
обновлено 29 сентября, 10:33

Песков заявил, что Путин регулярно общается с главами новых регионов

Как отметил пресс-секретарь главы государства, накануне президент уже беседовал с главами этих субъектов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин регулярно беседует с руководителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Читайте также
Добровольцы на фронте, Карабах и встреча с Кадыровым. Темы брифинга Пескова

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, планирует ли Путин 30 сентября, в День воссоединения новых регионов с Россией, встретиться с их руководителями. При этом накануне президент уже беседовал с главами этих субъектов, общаясь со всеми новоизбранными губернаторами.

"Действительно, встреча была. И общение с главами новых регионов проходит регулярно у президента", - отметил Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация