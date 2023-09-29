29 сентября, 10:31,
обновлено 29 сентября, 10:51
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Песков: работа миротворцев РФ на территории Азербайджана будет предметом обсуждений с Баку

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Работа российских миротворцев уже на территории Азербайджана будет предметом обсуждений с Баку. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Пока вряд ли кто-то ответит на этот вопрос, поскольку сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной", - сказал Песков, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе российской миротворческой миссии в связи с прекращением существования Нагорно-Карабахской республики (НКР) с 1 января.

28 сентября президент непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. Власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян для определения их юридического статуса. По информации правительства Армении, в страну с 24 сентября прибыли более 84 тыс. жителей непризнанной республики. При этом население Нагорного Карабаха составляет около 120 тыс. человек. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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