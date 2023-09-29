Путин видеообращением поздравит россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также напомнил, что президент уже беседовал с главами новых регионов накануне, встречаясь по видеосвязи со всеми новоизбранными губернаторами

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 30 сентября, в День воссоединения новых регионов с РФ, поздравит россиян в формате видеообращения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы имеем в виду, что будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех с Днем воссоединения новых регионов с Россией", - анонсировал представитель Кремля.

Песков также напомнил, что Путин уже беседовал с ними накануне, встречаясь по видеосвязи со всеми новоизбранными губернаторами.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.