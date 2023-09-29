Песков: вопрос мирного договора между Арменией и Азербайджаном остается актуальным

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вопрос подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном остается актуальным, несмотря на решение о прекращении существования с 1 января Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, актуален", - сказал он, отвечая на вопрос об актуальности мирного договора между Арменией и Азербайджаном в связи с прекращением существования республики.

28 сентября президент непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. Власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян для определения их юридического статуса. По информации правительства Армении, в страну с 24 сентября прибыли более 84 тыс. жителей непризнанной республики. При этом население Нагорного Карабаха составляет около 120 тыс. человек.