Постпред РФ заявил, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС отвечает интересам России

Очередная ее ротация пройдет 3 октября, отметил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Работа миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС отвечает российским интересам, очередная ротация ее экспертов состоится 3 октября. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы исходим из того, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС отвечает нашим интересам. Кстати, именно мы пригласили международных экспертов на постоянной основе там разместиться", - сказал он, отметив, что в прошлом месяце была проведена ротация экспертов. "Очередная ротация, кстати, состоится уже 3 октября", - добавил дипломат.

Нейтральная позиция по Украине

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси придерживается нейтральной позиции по ситуации на Украине, его работа на посту главы агентства устраивает Россию, заявил Ульянов.

"На мой взгляд, в системе ООН он [Гросси] придерживается, примирительно к украинской ситуации, достаточно нейтральной позиции. Он отлично понимает, что МАГАТЭ - это не политическая организация, не Совет Безопасности ООН, не ОБСЕ. У МАГАТЭ технический мандат, и он всегда старается себя вести соответствующим образом. Так что, я думаю, что продолжение его деятельности в качестве руководителя секретариата агентства нас вполне устраивает", - заявил Ульянов.

Ранее Гросси, являющийся действующим генеральным директором МАГАТЭ, был утвержден на очередной четырехлетний срок - с 1 декабря 2023 года по 2 декабря 2027 года. Такое решение приняли делегаты 67-й генеральной конференции МАГАТЭ. Полномочия Гросси истекали 2 декабря 2023 года.