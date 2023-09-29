Кабулов: "влияние" США в Афганистане исчерпывается заморозкой активов и угрозами от БПЛА

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану отметил, что "Соединенные Штаты сбежали из Афганистана"

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. "Влияние" Соединенных Штатов в Афганистане исчерпывается манипулированием украденными активами и угрозами от беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов по итогам пятого заседания московского формата консультаций по Афганистану.

"Мне трудно сказать насчет высоты или уровня [влияния]. Соединенные Штаты сбежали из Афганистана. Их влияние заключается в том, что они украли 7 млрд с лишним афганских авуаров, и они манипулируют этими украденными деньгами и таким образом осуществляют свое влияние", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько уровень американского влияния высок в Афганистане.

"Кроме этого, американские дроны висят над Афганистаном, над Кабулом, часто угрожая представителям афганских властей за, скажем так, антиамериканскую позицию. Если это называется "влиянием", то тогда влияние у Америки есть", - добавил дипломат.