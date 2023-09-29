Ульянов призвал не драматизировать итоги голосования по резолюции МАГАТЭ по ЗАЭС

По мнению постпреда России при международных организациях в Вене, резолюция получила очень слабую поддержку

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Результаты голосования Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по новой резолюции с призывом вернуть Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под полный контроль Киева не надо драматизировать, они "неплохие". Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

По мнению Ульянова, резолюция получила очень слабую поддержку. "Канадцы и западные страны рассчитывали на 100 и больше голосов, получили только 69, шесть стран проголосовали против - Белоруссия, Россия, Китай, Никарагуа, Сирия и Иран, 33 страны воздержались. По нынешним временам воздержание - это голосование против, - отметил он. - Несмотря на колоссальное давление западных стран, 33 страны воздержались. На мой взгляд, это очень неплохой результат".

Как отметил дипломат, для России резолюция юридически ничтожна и никакого значения не имеет. "Хочу также обратить внимание, что в интересах расширения поддержки соавторы смягчали эту резолюцию, в ней даже нет слова "Россия". Там говорится о необходимости вывода неуполномоченного военного и другого неуполномоченного персонала. Ясно, что речь идет о российских людях, но само слово "Россия" они побоялись использовать, потому что тогда поддержка была бы еще меньше. Так что совершенно точно такие результаты не надо драматизировать, они неплохие", - указал Ульянов.

Постпред в Вене также рассказал, что после голосования к российской делегации "подходили зарубежные коллеги и поздравляли с успехом". "Они знают ситуацию изнутри и считают, что такое голосование является для нас достаточно благоприятным", - подчеркнул дипломат.