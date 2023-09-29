Мезенцев: взаимодействие в группе высокого уровня помогает решать сложнейшие вопросы

Госсекретарь Союзного государства отметил, что с начала года Высшим государственным советом, Советом министров СГ и группой высокого уровня было принято 72 решения

МОГИЛЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Характер взаимодействия в рамках группы высокого уровня Совета министров Союзного государства Белоруссии и России стал более дружественным и позволяет решать самые сложные вопросы. Об этом на открытии заседания группы в Могилеве заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

"На заседаниях группы высокого уровня стал несколько иным более содержательным, дружественным характер взаимодействия. Даже по тем вопросам, которые порой с самого начала не видятся как возможные к решению, а потом мы видим, что стороны готовы договариваться и выходят на проекты совместных решений", - сказал он.

Мезенцев отметил, что с начала года Высшим государственным советом, Советом министров Союзного государства и группой высокого уровня было принято 72 решения, в том числе Высшим госсоветом - 10, Совмином и группой высокого уровня - по 31 решению.

"И мы все понимаем, что такая интенсивность в работе - это следствие той практики, которую определили [президенты России и Белоруссии] Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко, проводя многократные консультации в очном формате, сверяя государственные позиции, сверяя подходы России и Беларуси по сложнейшей международной повестке", - указал госсекретарь Союзного государства.

Он отметил, что последовательное стремление к поиску взаимоприемлемых решений в отношениях между Белоруссией и Россией демонстрируют представители правительств и ведомств различного уровня двух стран.

"На этапе подготовки к этому заседанию проявлено желание находить реальные развязки тех сложных вопросов, которые внесены в содержательную повестку дня", - добавил Мезенцев.