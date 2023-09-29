Володин обсудил со спикером парламента Гондураса развитие отношений двух стран

Председатель Госдумы подчеркнул, что ГД и парламенту Гондураса необходимо активнее взаимодействовать на уровне профильных комитетов и группы дружбы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Национального конгресса Республики Гондурас Луисом Редондо Гифарро обсудил развитие межпарламентского взаимодействия двух стран. Встреча состоялась в Госдуме в рамках первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"Со странами Латинской Америки у России многолетние отношения. Они носят дружеский характер, и для нас очень важно вместе обсуждать их развитие. Мы исходим из принципов невмешательства во внутренние дела суверенных государств, уважения друг к другу и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

По его словам, встреча парламентариев России и Гондураса "придаст импульс дальнейшему развитию отношений между двумя странами, в первую очередь на уровне парламентов". Он подчеркнул, что Госдуме и парламенту Гондураса необходимо активнее взаимодействовать на уровне профильных комитетов и группы дружбы.

"Мы сторонники построения многополярного мира, выступаем за справедливый миропорядок и считаем, что у каждой страны должна быть возможность развиваться, планировать свое будущее", - подчеркнул Володин.

В свою очередь Луис Редондо Гифарро подчеркнул, что парламентарии Гондураса возлагают большие надежды на международную конференцию. "Мы разделяем ваше мнение, что парламентская дипломатия - очень важный инструмент в современном многополярном мире для развития отношений между государствами", - подчеркнул политик. Он также пригласил Володина посетить Гондурас с официальным визитом.

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы, ожидается приезд более 200 участников. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.