Глава правительства Херсонской области назвал санкции Британии оценкой развития региона

Великобритания ранее расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко назвал свое включение в санкционный список Британии оценкой развития региона за прошедший год.

"Что сказать, спасибо за оценку нашей работы и развития региона за прошедший год, темпов интеграции области в российскую экономику и социальную систему. Будем воспринимать это как поздравление с праздником - Днем воссоединения новых регионов с исторической Родиной", - сказал Алексеенко ТАСС.

Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций, включив в него в том числе Алексеенко. Рестрикции подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения. Кроме того, ограничительные меры были распространены на председателя избиркома Херсонской области Марину Захарову.

В заявлении МИД Великобритании сказано, что рестрикции приурочены к годовщине референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России.