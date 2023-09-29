Медведев заявил, что противник продолжает поставлять на Украину новое вооружение

Зампред Совета безопасности РФ посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Запад продолжает поставлять на Украину самые новые виды вооружений, но Россия приобретает важный опыт и может дать отпор. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Капустин Яр в Астраханской области.

"Сегодня мы приобретаем очень важный опыт, давая отпор противнику, который буквально напичкал самыми новыми видами вооружений Украину, и эта работа с их стороны продолжается", - сказал он в видео, опубликованном на его странице во "ВКонтакте".

Медведев заявил о необходимости добиться устойчивости российских вооружений к средствам ПВО и РЭБ противника.

"Главное, чего мы должны добиться, - это устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу", - сказал он.

Он добавил, что Россия активно модернизирует свою технику и старается находить возможности противопоставить даже новейшим западным образцам соответствующие контрмеры. "Так будет происходить и дальше, вплоть до нашей окончательной победы", - подчеркнул замглавы СБ.

Кроме того, Медведев предложил обсудить вопросы, связанные с созданием и модернизацией различных высокоточных ударных ракет, комплексов и систем с учетом потребностей вооруженных сил в ходе специальной военной операции, а также перспективных образцов вооружений, которые будут обеспечивать надежную защиту страны.