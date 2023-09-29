Володин выступил за развитие межпарламентских отношений с Бразилией

Спикер Госдумы призвал коллег активизировать работу в рамках парламентского измерения для расширения двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с первым зампредседателя Федерального сената Национального конгресса Бразилии Венезиано Виталом ду Регу Сегунду Нету обсудил развитие межпарламентского сотрудничества двух стран. Володин призвал коллег активизировать работу в рамках парламентского измерения для расширения двустороннего сотрудничества.

"Мы выступаем за развитие отношений на принципах дружбы, уважения, невмешательства в дела других государств и, конечно, взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Встреча состоялась в Госдуме в рамках первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Парламентарии также обсудили расширение регионального экономического взаимодействия между двумя странами. Володин подчеркнул, что Россию с Бразилией "всегда связывали очень хорошие отношения". "Мы дорожим ими и делаем все для того, чтобы их развивать", - добавил Володин, отметив, что Бразилия - один из ведущих торгово-экономических партнеров России в Латинской Америке.

Также парламентарии обсудили взаимодействие России и Бразилии в рамках БРИКС. Володин пригласил делегацию Бразилии принять участие в парламентском форуме организации, который планируется провести в России в рамках председательства РФ в БРИКС в следующем году.

В свою очередь бразильский политик поблагодарил Володина за приглашение принять участие в парламентской конференции и выразил надежду на то, что этот формат станет еще одним шагом к укреплению российско-бразильского взаимодействия.

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы, ожидается приезд более 200 участников. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.