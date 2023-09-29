В Херсонской области заявили, что санкции Великобритании не повлияют на работу избиркома

Их введение "придает еще больше сил и энергии", сказала председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Расширение санкционного списка Великобритании свидетельствует о том, что власти Херсонской области ведут работу в правильном направлении. Ограничительные меры никак не повлияют на работу избирательной комиссии региона, заявила ТАСС ее председатель Марина Захарова, которую внесли в санкционный список.

"Никак не повлияет на работу, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Скорее их введение придает еще больше сил и энергии. Если страны Евросоюза вводят персональные санкции, значит, наша работа заметна, и мы идем в правильном направлении. Известие восприняла очень спокойно, с легкой иронией: выезжать за пределы своей родной страны не планирую, активов за рубежом не имею".

По мнению Захаровой, введение санкций еще раз подтверждает "бессилие англосаксонской системы". "У нас впереди выборы президента, и это может являться еще одним элементом психологического воздействия. Но могу однозначно сказать, что такие попытки абсолютно тщетны", - добавила она.

29 сентября Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций, включив в него в том числе председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко и председателя избиркома региона Марину Захарову. Рестрикции подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения.

В заявлении МИД Великобритании сказано, что санкции приурочены к годовщине референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России.