Госдума получит статус наблюдателя в ПАРЛАСЕН

Соответствующее предложение обсуждалось на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с главой объединения Амадо Серрудом Асеведо

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Совет Госдумы одобрил решение о подписании соглашения с Центральноамериканским парламентом (ПАРЛАСЕН) о предоставлении палате статуса наблюдателя. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

"Совет Государственной думы одобрил решение о подписании соглашения с Центральноамериканским парламентом (ПАРЛАСЕН) о предоставлении Государственной думе статуса наблюдателя в объединении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее предложение обсуждалось на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с главой объединения Амадо Серрудом Асеведо. Встреча прошла в рамках первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".