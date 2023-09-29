29 сентября, 13:10

Госдума получит статус наблюдателя в ПАРЛАСЕН

Соответствующее предложение обсуждалось на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с главой объединения Амадо Серрудом Асеведо

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Совет Госдумы одобрил решение о подписании соглашения с Центральноамериканским парламентом (ПАРЛАСЕН) о предоставлении палате статуса наблюдателя. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

"Совет Государственной думы одобрил решение о подписании соглашения с Центральноамериканским парламентом (ПАРЛАСЕН) о предоставлении Государственной думе статуса наблюдателя в объединении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее предложение обсуждалось на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с главой объединения Амадо Серрудом Асеведо. Встреча прошла в рамках первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". 

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