Путин выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с терактом в Белуджистане

По словам президента РФ, "организаторы этого преступления не должны уйти от возмездия"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви и исполняющему обязанности премьер-министра страны Анваару-уль-Хаку Какару в связи с терактом у мечети в городе Мастунг в провинции Белуджистан.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в провинции Белуджистан. Убийство людей во время религиозной церемонии стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма. Организаторы этого преступления не должны уйти от возмездия", - говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Взрыв произошел недалеко от мечети, где собрались прихожане по случаю праздника в честь дня рождения пророка Мухаммеда. По информации газеты Dawn, число погибших в результате взрыва, по последним данным, составляет 52 человека, более 50 человек пострадали.

Путин подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему наращиванию антитеррористического сотрудничества с пакистанскими партнерами. Он также попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.