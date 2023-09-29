Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирака график предстоящих визитов и переговоров

Встреча состоялась по инициативе иракской стороны

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Ирака в Москве Кахтан Таха Халяф аль-Джанаби обсудили приоритетные вопросы в развитии российско-иракских отношений, а также график предстоящих визитов и переговоров.

"В ходе беседы были рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая график предстоящих визитов и переговоров", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в МИД РФ, стороны рассмотрели также ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ираке и вокруг него.

Встреча состоялась по инициативе иракской стороны.