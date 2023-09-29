Памфилова назвала санкции против ЦИК примитивными "англичанкиными гадостями"

По словам председателя Центризбиркома, их введение было предсказуемо

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Санкции Великобритании, введенные против Центральной избирательной комиссии РФ, являются примитивными и предсказуемыми "англичанкиными гадостями". Об этом ТАСС заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Было бы удивительно, если бы они эти санкции не ввели, уже давно все англичанкины гадости примитивны и предсказуемы", - сказала Памфилова.

"Если что-то и осталось, чему еще можно удивляться, то тому, что англосаксы, претендующие на роль радетелей демократии, в данном случае отказали людям, живущим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях, в их праве на волеизъявление посредством выборов - самого что ни на есть демократического процесса", - добавила она.

В заключение глава ЦИК заявила, что сейчас для англосаксов ближе разного рода перевороты, цветные революции и бомбардировки. "За это они санкции не вводят. То ли дело - за организацию выборов!" - заявила Памфилова.

29 сентября Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций, включив в него ЦИК РФ за проведение в четырех новых регионах РФ референдумов о вхождении в состав России в 2022 году, а также за проведение выборов в сентябре 2023 года.