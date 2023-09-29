Путин: РФ и Латинская Америка во многом одинаково смотрят на международные отношения

Как заявил российский президент, латиноамериканцы всегда стремились к самостоятельности и независимости

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия и страны Латинской Америки традиционно во многом одинаково смотрят на международные отношения, латиноамериканцы всегда стремились к самостоятельности и независимости, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Во взглядах на международные вопросы у России и государств Латинской Америки традиционно очень много общего", - сказал глава государства, выступая на парламентской конференции Россия - Латинская Америка.

"Латиноамериканцы всегда стремились к самостоятельности, независимости, и история вашего континента полна тому самых ярких примеров", - добавил он.

Россия выступает за то, чтобы Латинская Америка была сильной, самостоятельной и успешной, и готова в этих целях выстраивать взаимодействие на двусторонней основе, заявил президент РФ.

"Мы выступали и выступаем за то, чтобы Латинская Америка в своем единстве и многообразии была сильной, самостоятельной и успешной. И в этих целях готовы выстраивать взаимодействие как на двусторонней основе, так и тесно работать с интеграционными объединениями региона Латинской Америки", - сказал глава государства.

Он, в частности, перечислил Сообщество латиноамериканских и карибских государств, Боливарианский альянс для народов Америки, Южноамериканский общий рынок.

Отношение к русским

Путин поблагодарил страны Латинской Америки за хорошее отношение к выходцам из России и СССР и за память о роли русских в становлении некоторых государств континента.

"В Латинской Америке живет около 300 тыс. выходцев из России и СССР, многие из них полностью интегрировались в жизнь своих новых стран, а некоторые продолжают жить своими русскими общинами, сохраняя национальную духовную культуру, язык, идентичность", - сказал глава государства на открытии парламентской конференции Россия - Латинская Америка.

Путин поблагодарил за это латиноамериканских парламентариев, которые представляют интересы своих избирателей и попросил передать эти слова на Родине. "Мы благодарны латиноамериканским партнерам, гражданам этих стран за внимание к нуждам, интересам наших российских соотечественников, за память о том, какую роль русские люди сыграли в становлении некоторых государств и институтов стран континента, в развитии их экономики, культуры и искусства", - подчеркнул российский лидер.