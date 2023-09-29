Путин заявил о готовности РФ помогать странам Латинской Америки в борьбе с преступностью

По словам президента, в этом отражается дружеское отношение России к странам Латинской Америки

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия всегда готова протянуть руку помощи странам Латинской Америки в борьбе с организованной преступностью и последствиями стихийных бедствий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на международной парламентской конференции Россия - Латинская Америка.

"Наше дружеское отношение к странам региона отражается и в том, что мы всегда готовы прийти на помощь латиноамериканцам и неизменно протягиваем руку помощи и поддержки в преодолении разрушительных последствий стихийных бедствий, в борьбе с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью и наркотрафиком", - сказал президент РФ.