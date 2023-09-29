В МИД РФ в беседе с послом Швеции указали на факты русофобии в королевстве

В ведомстве считают "подобное положение дел неприемлемым для любого демократического и правового государства"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Возмутительные факты русофобии были отмечены в беседе с новым послом Швеции в России Карин Улофсдоттер в ходе встречи с ней в МИД России. Об этом говорится в ответе официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с продолжающимися проявлениями откровенной русофобии в Швеции.

Дипломат указала, что новая волна пропагандистской русофобской кампании в стране направлена в том числе против российских граждан, которых в Швеции проживает не менее 20 тыс.

"Эти возмутительные факты были акцентированы в беседе с новым послом Швеции в России К. Улофсдоттер в ходе встречи в МИД России. Намерены продолжать добиваться от шведских властей выправления нынешней откровенно дискриминационной ситуации", - подчеркнула она.

Дипломат отметила, что объединения российских соотечественников в Швеции - шведские неправительственные организации - на протяжении многих лет вели широкую гуманитарную и образовательную деятельность, содействовали сохранению русской культуры и русского языка, развитию тех самых "контактов между людьми", которые Стокгольм всегда обозначал в качестве одного из приоритетов своей внешней политики.

"В условиях русофобской истерии власти Швеции под предлогом недемократического характера деятельности этих ассоциаций не только отказали им в бюджетном финансировании, которое они получали, но и потребовали вернуть гранты за 2022-2023 годы. Осуществляется неприкрытая травля наиболее активных членов объединений за связи с Россией, - добавила она. - К расследованию была даже подключена служба госбезопасности скандинавской страны. По сути, нашим соотечественникам предъявлен ультиматум публично осудить Россию".

Как отметила Захарова, "в связи с этим организации [российских] соотечественников вынуждены принимать решения о самороспуске", что никак не соотносится с декларируемыми властями Швеции плюрализмом мнений и толерантностью. По ее словам, неудивительно, что в таких условиях русофобия в Швеции уже приобретает и преступные формы. "Так, 27 февраля этого года в Карлсвике, пригороде города Лулео [Северо-Западная Швеция], был зафиксирован факт осквернения памятника советским военнопленным, содержавшимся в находившемся на этом месте лагере для интернированных", - пояснила дипломат. Захарова подчеркнула, что РФ считает "подобное положение дел неприемлемым для любого демократического и правового государства".