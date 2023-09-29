Лавров направил поздравления вновь избранным главам регионов России

Глава МИД отметил их вклад в повышение уровня благосостояния граждан

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил вновь избранных глав российских регионов, отметив их вклад в повышение уровня благосостояния граждан. Об этом говорится на сайте российского дипведомства.

"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров направил поздравления вновь избранным руководителям субъектов Российской Федерации, в которых отмечается их весомый вклад в обеспечение комплексного развития регионов, создание условий для повышения уровня благосостояния граждан", - указали в министерстве.

"Подчеркивается важность дальнейшей работы по интеграции Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в правовую и социально-экономическую систему нашей страны", - добавили в МИД России.

В МИД РФ обратили внимание, что российское дипведомство подтвердило готовность "оказывать содействие в налаживании и продвижении международных связей на региональном уровне в русле единого внешнеполитического курса страны".

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Затем врио этих регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно были избраны депутатами местных парламентов главами субъектов.