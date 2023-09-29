Кабмин одобрил создание в Екатеринбурге генконсульства Белоруссии

Правительству Свердловской области рекомендовали выделить в Екатеринбурге служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения в собственность Белоруссией, а также решить другие организационные вопросы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило создание в Екатеринбурге генерального консульства Белоруссии. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России <…> об открытии в городе Екатеринбурге генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом, включающим территории Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа", - говорится в документе.

Правительству Свердловской области рекомендовано выделить в Екатеринбурге служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения в собственность Белоруссией, а также решить другие организационные вопросы.

В июле стало известно, что Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос возможности создания в Екатеринбурге генконсульства республики.