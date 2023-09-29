Источник сообщил, что ВСУ планируют наступление на Днепре и захват Запорожской АЭС

По его словам, это может произойти в начале октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины готовят наступление на херсонском и запорожском направлениях в начале октября, а также захват Запорожской АЭС. Подобные авантюры президента Украины Владимира Зеленского могут в итоге привести к трагическим последствиям, заявил ТАСС источник.

"Из источника, близкого к правоохранительным органам, стало известно о согласованном Зеленским с британскими и американскими кураторами наступлении в начале октября на херсонском и запорожском направлениях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "в этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр". Одновременно, добавил собеседник агентства, "спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС".

"Это не что иное, как очередная авантюра Зеленского, пытающегося любой ценой доказать свою состоятельность. Она может привести к трагическим последствиям. Внимательно следим за действиями противника", - заключил собеседник агентства.