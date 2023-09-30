29 сентября, 21:12

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Президент напомнил, что год назад жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой осознанный выбор - "быть со своим Отечеством"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех жителей страны с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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"Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов федерации", - напомнил он в видеообращении по случаю этой даты.

Как указал глава государства, миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор - "быть со своим Отечеством". "Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе - в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер", - отметил он.

Путин обратил внимание, что жителей Донбасса пытались запугать, отнять у них право самим определять свое будущее, свою судьбу. "Отнять то, что дорого для каждого человека - культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе", - отметил российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область
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