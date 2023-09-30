Антонов заявил, что РФ все еще не получила приглашение от США на саммит АТЭС в Калифорнии

Москва рассчитывает, что Вашингтон обеспечит равный доступ всех делегаций и выдачу виз, отметил посол России в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Российская сторона до сих пор не получила официальное приглашение от США на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния) в ноябре. Москва рассчитывает, что Вашингтон обеспечит равный доступ всех делегаций и выдачу виз, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Мы до сих пор не получили официальное приглашение от Вашингтона, - отметил он, отвечая на вопрос о том, кто будет представлять РФ на указанном саммите. - Администрация [США] не дает четкого ответа. Фактически уклоняется от добросовестного выполнения функций председателя АТЭС. Призываем Белый дом обеспечить равный доступ всех делегаций на форум и своевременную выдачу виз, а также прекратить политизировать работу этой площадки".

"Вряд ли назревающее техническое "закрытие" правительства США можно рассматривать как отговорку для невыполнения международных обязательств", - добавил Антонов.

Встреча стран АТЭС состоится в Сан-Франциско в середине ноября. На саммите председательство в АТЭС должно перейти к Перу. В состав форума входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.