Антонов заявил, что Россия адаптируется к давлению G7

Посол РФ в США добавил, что американские чиновники осознают безрезультатность санкционного давления на Москву

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Россия успешно адаптируется к нелегитимным практикам Группы семи (G7), даже американские чиновники осознают безрезультатность санкционного давления на Москву. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.

"Мы обратили внимание на заявление министра финансов Джанет Йеллен касательно пробуксовки санкционных механизмов против нашей страны, - отметил дипломат. - Вновь подтверждаем, что любые ограничения в отношении России не дадут нужного результата. Сегодня это ясно даже американским чиновникам. При этом стратегию сдерживания нашей торговли "черным золотом" в Вашингтоне позиционировали как верх креатива".

"Жизнь подтвердила обреченность политики США по экономическому удушению Российской Федерации. Наша страна успешно адаптируется к навязанным "семеркой" нелегитимным практикам. Расширяет собственный танкерный флот, развивает инструменты страхования, переориентирует поставки на более динамичные рынки", - подчеркнул посол.

"Вместе с тем поражает нескрываемое упорство Белого дома в желании и далее усиливать давление на нашу страну в энергосфере, в том числе за счет пресловутого "ценового потолка". В стремлении хоть как-то навредить России местные власти готовы "стрелять себе в ногу", подстегивая новую волну топливной инфляции в Соединенных Штатах. Вашингтону стоило бы задуматься о том, что упрямое продвижение нерыночных и незаконных инструментов грозит обернуться против экономики самих США и простых американцев", - указал Антонов.

Йеллен ранее в пятницу во время поездки в штат Джорджия признала, что попытки Группы семи ввести ограничения на стоимость российской нефти не дали желаемого Западом результата. Она заявила журналистам, что имело место "некоторое снижение эффективности ценового потолка". "Россия потратила значительные средства, время и усилия на попытки обеспечить сервисы для экспорта своей нефти", - привело ее слова агентство Bloomberg.

Энергетические рестрикции Запада

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.

Как сообщил 13 октября 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья за счет использования механизма предельной цены. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", он указал, что цена должна формироваться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения.

Президент России Владимир Путин подчеркнул в октябре 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из России он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Кроме того, Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.