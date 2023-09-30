Посольство РФ рассмешили предупреждения США о нежелательности сближения Ливии и России

Вашингтон обратился к ливийским властям после визита главы Ливийской национальной армии в Москву

ТАСС, 30 сентября. Посольство РФ в Ливии иронично прокомментировало обращение США к ливийским властям о нежелательном сближении с Россией после визита главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара в Москву.

"Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении в Telegram-канале посольства.

29 сентября представитель Белого дома сообщил телеканалу Al Hadath, что США выступили с предупреждением главе ЛНА Хафтару и другим руководителями страны о нежелательности их сближения с Россией.

Высказывания представителя Белого дома прозвучали после информации о визите Хафтара в Москву, где он встретился с российским президентом Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Как сообщали в ЛНА, в ходе визита фельдмаршала в РФ "состоялись переговоры по поводу развития событий в Ливии". Кроме того, обсуждались "двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития, а также вопросы, представляющие взаимный интерес".