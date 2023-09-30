ОП России и общественные организации Кубы обсудили укрепление сотрудничества

Глава российской делегации Никита Анисимов также отметил, что ее представители приняли участие в X Конгрессе комитетов защиты революции, на котором выступил президент карибской страны Мигель Диас-Канель

ГАВАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Представители Общественной палаты России посетили с визитом кубинскую столицу и разработали планы взаимодействия с членами общественных организаций карибской страны. Об этом в пятницу ТАСС сообщил глава российской делегации Никита Анисимов.

"Делегация Общественной палаты приняла участие в X Конгрессе комитетов защиты революции, на котором выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Мы здесь по личному приглашению национального координатора организации героя Кубы Херардо Эрнандэса Нордело, который с огромным уважением относится к России и во время нашей встречи в Гаване отметил важность активизации работы с Общественной палатой и расширения форматов двустороннего сотрудничества. Сейчас мы готовим соответствующий меморандум, на подписание которого надеемся выйти в ближайшее время", - сказал Анисимов.

Он отметил, что делегация также провела встречу с героем Республики Куба Фернандо Гонсалесом Льортом в кубинском Институте дружбы народов и посетила Центр Фиделя Кастро в Гаване, который совмещает научные, образовательные и культурные функции.

По словам представителя Общественной палаты, делегация также встретилась с членами общественных организаций стран региона. "На полях конгресса мы также провели встречи с представителями других иностранных делегаций. Налаживание отношений и поддержание дружеских контактов с коллегами из Мексики, Эквадора, Венесуэлы, Бразилии и Уругвая особенно важно в нынешней геополитической ситуации", - добавил Анисимов.

Ответный визит

Глава делегации Общественной палаты отметил, что кубинские партнеры намерены посетить Москву в конце октября. "Скоро в Москве состоится сессия Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ), в которой сегодня Общественная палата является председателем. Мы пригласили наших кубинских партнеров принять участие, и они выразили заинтересованность", - сказал он.

МАЭСССИ - структура, объединяющая организованные институты гражданского общества 75 стран мира. Члены ассоциации - трехсторонние экономические и социальные советы (в них входят профсоюзы, организации предпринимателей, некоммерческий сектор), общественные палаты. Ассоциация установила сотрудничество и поддерживает постоянные связи с различными международными организациями, такими как Экономический и Социальный Совет ООН, Международная организация труда и Всемирная торговая организация.

31 октября - 1 ноября 2023 года в Москве состоится очередная сессия Генеральной Ассамблеи МАЭСССИ, которая подведет итоги председательства Общественной палаты РФ.