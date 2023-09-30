Матвиенко поздравила новые регионы с Днем воссоединения с Россией

Председатель Совета Федерации выразила уверенность в том, что воссоединившиеся территории будут динамично развиваться, внесут достойный вклад в решение общенациональных задач

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также спикеров законодательных органов регионов с Днем воссоединения с Россией и отметила позитивные преобразования, которые активно идут в субъектах благодаря взвешенным оперативным решениям органов власти.

"Благодаря взвешенным оперативным решениям органов государственной власти <...>, их тесному взаимодействию с федеральными органами государственной власти <...> активно идут позитивные преобразования. За прошедший год проведена огромная работа по интеграции в общероссийское экономическое и правовое пространство, обеспечению безопасности людей, предоставлению им социальных гарантий. Сделано немало, но впереди еще непростой путь, который мы, без сомнения, успешно преодолеем вместе", - написала спикер Совфеда в телеграммах.

Она выразила уверенность в том, что воссоединившиеся регионы будут динамично развиваться, внесут достойный вклад в решение общенациональных задач. Матвиенко заявила, что Совет Федерации окажет им в этом всестороннее содействие и поддержку.

Сенатор подчеркнула, что на референдуме 2022 года жители новых регионов "твердо и единодушно высказали свою позицию по вопросам будущего статуса <...>, полноправного вхождения в состав России". "Их решимость, стойкость и мужество, искреннее желание восстановить справедливость, сохранить свою культуру и историю заслуживают глубокого уважения", - заявила Матвиенко.

Она пожелала достижения намеченных целей и всего самого доброго.

30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В этот день в 2022 году были подписаны международные договоры о вхождении новых регионов в состав РФ на правах ее субъектов. Ранее парламент принял закон, внесенный в Госдуму президентом, в соответствии с которым была установлена новая памятная дата в стране - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.