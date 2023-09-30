30 сентября, 06:55,
обновлено 30 сентября, 07:10
Военная операция на Украине

Группировка "Днепр" пресекла попытку высадки ВСУ на острове Большой Потемкин

Представитель оперативных служб Херсонской области сообщил об уничтожении до 12 военнослужащих ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за минувшие сутки пресекли попытку украинских войск высадиться на острове Большой Потемкин, уничтожены до 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожен пункт управления БПЛА, четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести. Пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено до 12 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

В островной зоне уничтожены два 120-мм миномета с расчетами и боекомплект к ним, на каховском направлении - станция радиоэлектронной разведки и ее расчет. 

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