Региональные сервисные уполномоченные станут советниками глав регионов РФ

Они будут выявлять и решать актуальные социальные задачи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сентября. /ТАСС/. Региональные сервисные уполномоченные получат статус советников глав субъектов России. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на II международном форуме "Развитие человеческого капитала" в Ханты-Мансийске.

"У нас сегодня в регионах появляется новый институт - сервисные уполномоченные. <…> Мы договорились с главами субъектов, кто участвует в этом проекте, что региональные сервисные уполномоченные становятся советниками губернатора. Это обеспечивает и некую удаленность, независимость от региональных органов исполнительной власти, и дает возможность прямого доступа к лицу, принимающему решения", - сказала она.

Кроме того, статус советника губернатора дает уполномоченному возможность работать со всеми структурами, в том числе негосударственными, и предлагать новые услуги, изменения законодательства, которые направлены на удовлетворения потребностей жителей региона, добавила Чупшева.

АСИ объявило о запуске института региональных сервисных уполномоченных в 2022 году. Они будут выявлять и решать актуальные социальные задачи. Задача уполномоченных - работать в тесном взаимодействии с экспертным сообществом, деловыми и общественными объединениями и с жителями своего региона, системно выявлять неочевидные, но актуальные социальные задачи, находить для них комплексные решения и инициировать их реализацию.

Внедрение института региональных сервисных уполномоченных ведется в рамках национальной стратегической инициативы - системы непрерывных улучшений процесса предоставления услуг и сервисов в социальной сфере за счет внедрения новых подходов и методик, тиражирования практик, поддержки передовых лидерских проектов. Среди ключевых элементов НСИ - рейтинг качества жизни, оценивающий усилия региональной власти по созданию комфортной среды для людей.

Форум "Развитие человеческого капитала" проходит в Ханты-Мансийске с 29 сентября по 1 октября. В нем участвуют более 500 экспертов из 27 регионов России, а также гости из Анголы, Белоруссии. Казахстана, Малайзии и Сирии. В ходе него пройдут стратегические сессии, круглые столы, экспертные лекции, деловые игры и цифровые симуляторы. Организаторами форума выступают правительство Югры, департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры, автономное учреждение "Региональный институт управления", АНО "Агентство стратегических инициатив" и АНО "Россия - страна возможностей".