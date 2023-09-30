Володин: выбор новых регионов быть в составе РФ открыл новые возможности для ее развития

Председатель Госдумы отметил, что вместе с новыми регионами Россия преодолеет все вызовы и станет еще сильнее

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Выбор жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей быть в составе России открыл новые возможности для развития страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Выбор быть со своей исторической Родиной - Россией, - сделанный в 2022 году жителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, объединил всех нас, определил наше общее будущее, открыл новые возможности для развития", - приводит слова Володина думская пресс-служба.

Он также отметил, что вместе с новыми регионами Россия преодолеет все вызовы и станет еще сильнее.

30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В этот день в 2022 году были подписаны международные договоры о вхождении новых регионов в состав РФ на правах ее субъектов. Ранее парламент принял закон, внесенный в Госдуму президентом, в соответствии с которым была установлена новая памятная дата в стране - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.