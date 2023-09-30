В СПЧ отметили стремительное развитие институтов гражданского общества в новых регионах РФ

По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, присоединение этих территорий продемонстрировало победу права свободного выбора над угрозой смерти, "которую в течение восьми лет несли киевские власти"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Новые регионы активно интегрируются в правовое пространство России, об этом свидетельствуют прошедшие там выборы и стремительное развитие институтов гражданского общества. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Воссоединение новых регионов с Россией продемонстрировало, что право свободного выбора побеждает и пересиливает угрозу смерти, которую в течение восьми лет несли киевские власти. Жители четырех регионов сделали свой выбор в условиях референдумов, которые прошли в соответствии с международными стандартами", - напомнил он.

По словам Брода, "право на жизнь и развитие" обусловили интеграцию новых регионов в правовое пространство РФ. "Стремительно развиваются институты гражданского общества в этих регионах. Созданы общественные палаты, появляются общественные советы при органах власти. Новые сограждане осваивают российское законодательство", - указал он.

Член СПЧ заметил, что "на большом подъеме прошли избирательные кампании, несмотря на обстрелы и запугивание со стороны Украины и ряда западных стран". "Выборы были обеспечены полноценным общественным контролем, общественные штабы готовили наблюдателей, создавали сообщества электоральных экспертов. Некоммерческие организации новых регионов участвуют в общероссийских и местных социально значимых проектах, получают федеральную поддержку", - продолжил Брод.

Правозащитник подчеркнул, что главная задача заключается в обеспечении безопасности новых регионов, роста качества жизни там и в восстановлении городов и сел. "СПЧ будет и дальше развивать взаимодействие с новыми регионами, выявлять проблемы и нужды сограждан, вместе с органами власти добиваться решения проблем", - резюмировал Брод.