Турчак поздравил новые регионы с Днем воссоединения с Россией

Первый заместитель председателя Совфеда отметил, что на новых территориях за год произошли изменения, которых не было десятилетия

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Изменения, произошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях за год после воссоединения с Россией, их жители не видели десятилетиями. Об этом в Telegram-канале написал первый заместитель председателя Совфеда, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Секретарь генсовета единороссов поздравил жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Днем воссоединения с Россией и отметил, что по "историческим меркам с воссоединения прошел лишь год, но по ощущениям - прошла целая жизнь, которая сильно отличается от прежней".

Он отметил, что для жителей новых регионов многое происходит впервые. "Впервые появляются меры социальной поддержки и адресной помощи, строятся и капитально ремонтируются школы, больницы, детские сады, приводятся в порядок дороги и дворы, парки, скверы, коммунальные объекты. Впервые за долгое время строится жилье. Восстанавливается промышленность и сельское хозяйство. Происходят такие процессы, которых взрослые люди не видели десятилетиями, а дети - никогда", - написал Турчак, добавив, что все планы по налаживанию мирной жизни в новых регионах будут обязательно реализованы.

Он подчеркнул, что миллионы жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожья шли к возвращению в Россию долгие годы надежды, унижений и страданий и сейчас они знают, что являются частью большой страны, которая заботится о них. "[Они] не боятся говорить на родном русском языке, ходить в православные храмы, чтить память героев Великой Отечественной войны, гордиться своей культурой и историей", - заключил он.