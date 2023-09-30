В ЛНР назначили министра чрезвычайных ситуаций

Алексей Потелещенко ранее занимал пост начальника 13-го пожарно-спасательного отряда государственной противопожарной службы

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший начальник 13-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы МЧС РФ по Луганской Народной Республике (ЛНР) Алексей Потелещенко назначен на должность министра чрезвычайных ситуаций региона. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Министром чрезвычайных ситуаций ЛНР назначен Алексей Александрович Потелещенко, ранее занимавший должность начальника 13-го пожарно-спасательного отряда государственной противопожарной службы МЧС РФ по ЛНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Потелещенко родился в 1976 году в Одесской области. В 1998 году он окончил Харьковский военный университет по специальности "Химическая технология и инженерия, боевое применение вооружения и средств войск радиационной, химической и биологической защиты". С начала трудовой деятельности работал в структурах МЧС. С 2014 по 2016 годы служил в рядах Народной милиции ЛНР.