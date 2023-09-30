30 сентября, 10:46

В Херсонской области оценили вклад России в регион за год

По словам председателя областного правительства Андрея Алексеенко, "таких масштабов строительства и капремонта автомобильных дорог, школ, больниц, коммунальной инфраструктуры Херсонская область не знала с советских времен"

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Российские власти за год после воссоединения Херсонской области с РФ вложили в регион больше, чем Украина за 30 лет, сообщил в субботу журналистам председатель правительства Андрей Алексеенко.

Читайте также
История вхождения новых регионов в состав России

"За этот год Россия вложила в Херсонскую область больше, чем украинский режим за все три прошедших десятилетия", -- сказал Алексеенко.

Он отметил, что "таких масштабов строительства и капремонта автомобильных дорог, школ, больниц, коммунальной инфраструктуры Херсонская область не знала с советских времен".

"Сегодня в новые регионы государство российское вкладывает колоссальные средства. Триллионы рублей. Программы комплексного развития регионов направлены на то, чтобы каждый житель почувствовал положительные изменения", - отметил сенатор от Херсонской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич, его цитирует пресс-служба реготделения. 

Теги:
РоссияКастюкевич, Игорь ЮрьевичХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация