Медведев заявил, что новых регионов в составе России будет больше

Как заявил зампред Совета безопасности РФ, Москва добьется победы в конфликте на Украине

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока не уничтожит нацистский режим на Украине и не освободит исконно русские земли, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий", - написал он в Telegram-канале. "Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше", - подчеркнул политик.

Публикация приурочена к отмечаемой первой годовщине воссоединения новых регионов с Россией.

Медведев указал, что год назад на референдумах жители этих территорий приняли судьбоносное решение - быть со своим Отечеством. "Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности", - уверен зампред Совбеза РФ.