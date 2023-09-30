30 сентября, 10:48,
обновлено 30 сентября, 11:06
Военная операция на Украине

Медведев заявил, что новых регионов в составе России будет больше

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Как заявил зампред Совета безопасности РФ, Москва добьется победы в конфликте на Украине

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока не уничтожит нацистский режим на Украине и не освободит исконно русские земли, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий", - написал он в Telegram-канале. "Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше", - подчеркнул политик.

Публикация приурочена к отмечаемой первой годовщине воссоединения новых регионов с Россией.

Медведев указал, что год назад на референдумах жители этих территорий приняли судьбоносное решение - быть со своим Отечеством. "Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности", - уверен зампред Совбеза РФ. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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