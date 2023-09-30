В СФ заявили, что президента Боливии ждут с визитом в России в любое удобное ему время

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что страна является давним и надежным партнером РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президента Боливии Луиса Арсе ждут в Москве в любое время, когда он найдет возможность посетить страну. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на встрече с председателем Палаты сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Андронико Родригесом Ледесмой, который прибыл в Россию для участия в Международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"Также мы напоминаем, что у президента Боливии есть приглашение посетить Россию в любое время, когда он найдет такую возможность. Пожалуйста, передайте, что в Москве его ждут", - сказал сенатор в ходе встречи.

Он подчеркнул, что Боливия является давним и надежным партнером России. "В этом году страны отметили 125-летие установления дипломатических отношений. За эти десятилетия, уже больше столетия, мы создали очень прочную основу для развития многопланового и практического взаимодействия, опираясь на принципы дружбы и уважения", - сказал вице-спикер Совфеда.

Косачев отметил, что в Боливии ценят и умеют отстаивать свободу и независимость. "Конечно, нам импонирует независимый самостоятельный курс Боливии во внутренних, во внешних делах. Курс, который ориентирован исключительно на национальные интересы, на интересы народа Боливии", - указал заместитель председателя верхней палаты парламента.

Говоря о российско-боливийских контактах по парламентской линии, Косачев подчеркнул важность развития связей как на двусторонней, так и на многосторонней основах, в том числе в рамках Межпарламентского союза.

Кроме того, в ходе встречи политик назвал межправительственную российско-боливийскую комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству ключевым механизмом наращивания двусторонних связей.