Володин призвал Россию и Кубу расширять сотрудничество в гуманитарной сфере и образовании

Председатель Госдумы подчеркнул, что динамику развития отношений РФ и Кубы задают президенты двух стран

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Новые форматы межпарламентского взаимодействия России и Кубы уже показывают свою эффективность, обеим странам было бы правильно расширять сотрудничество в гуманитарной сфере и образовании. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Национальной ассамблеи народной власти и государственного совета республики Куба Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом.

"Правильно расширять сотрудничество в гуманитарной сфере, образовании", - отметил Володин, слова которого приводятся на официальном сайте Госдумы.

Встреча состоялась в Госдуме в рамках первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Володин подчеркнул, что динамику развития отношений России и Кубы задают президенты двух стран. "Наша задача - законодательно обеспечить реализацию их решений, поддерживать постоянные контакты в рамках межпарламентских связей", - отметил Володин, добавив, что все фракции Госдумы едины в желании развивать отношения с Кубой.

Новые форматы и уникальный механизм

По словам Володина, новые форматы взаимодействия, выбранные парламентариями обеих стран, "показали свою эффективность". Так, подчеркнул Володин, об этом свидетельствует шестикратное увеличение товарооборота между странами.

Спикер Госдумы также напомнил, что в апреле в Гаване прошло первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы. "Приняты решения, которые позволят нам дальше строить отношения, совместно развивать экономику, сближать позиции", - отметил Володин. Среди приоритетных направлений совместных проектов России и Кубы он назвал добычу и переработку минеральных ресурсов, производство тростникового сахара, туризм, солнечную энергетику.

В свою очередь, Эстебан Ласо Эрнандес подчеркнул, что комиссия стала "уникальным, исключительным в своем роде механизмом" парламентского сотрудничества двух стран. "Проведение межпарламентской комиссии нового типа способствовало в дальнейшем успешному проведению межправкомиссии, потому что мы проанализировали практически все вопросы нашего сотрудничества. Я считаю, что не может быть положительных двусторонних правительственных отношений, если между парламентами нет таких же хороших связей", - отметил Эстебан Ласо Эрнандес. По его словам, сегодня необходимо укреплять этот механизм и отслеживать достигнутые договоренности.

Парламентарий также передал Володину слова приветствия от президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.

В ходе встречи парламентарии также обсудили насыщенный график своей работы и большое расстояние между РФ и Кубой, которое политикам необходимо преодолеть для личных встреч. Однако, как отметил Эстебан Ласо Эрнандес, "борцы могут немного утомляться", но не уставать от главного дела. "Главное - не терять дух борьбы. Это когда то мне сказал Че [Эрнесто Че Гевара]. С этого момента я никогда не использую слово "устал". Если мы устанем, мы перестанем бороться", - подчеркнул он.

Володин поддержал своего коллегу, добавив, что "если у политика появляется усталость, ему надо идти на покой". Он также пригласил Эстебана Ласо Эрнандеса выступить на пленарном заседании Госдумы.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи Володина с руководителями парламентов стран региона.