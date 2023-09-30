Председатель Госдумы и спикер парламента Венесуэлы подписали соглашение о сотрудничестве

Вячеслав Володин и Хорхе Родригес Гомес обсудили развитие межпарламентских связей двух стран

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригес Гомес подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве двух стран. Документ был подписан по итогам двусторонней встречи парламентариев, которая прошла в Госдуме в рамках первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка", сообщается на думском официальном сайте.

"По итогам встречи Вячеслав Володин и Хорхе Родригес Гомес подписали соглашение между Государственной думой и Национальной ассамблеей Венесуэлы о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Володин и Хорхе Родригес Гомес обсудили развитие межпарламентских связей России и Венесуэлы. По словам Володина, отношения между двумя странами развиваются благодаря решениям глав государств - Владимира Путина и Николаса Мадуро. Парламентариям следует вывести диалог на качественно новый уровень, а также законодательно обеспечить реализацию договоренностей, достигнутых президентами, отметил Володин. "У нас есть большие возможности для того, чтобы внести свой вклад в развитие отношений между нашими народами и странами. Венесуэлу и Россию связывают не только узы дружбы и давние отношения. Мы партнеры и единомышленники, выступаем за многополярный мир, построение справедливого миропорядка", - подчеркнул Володин.

Хорхе Родригес Гомес поддержал Володина и также выступил за существование многополярного мира, "основанного на сотрудничестве, уважении, соблюдении права на независимость и суверенитет". "Однополярный мир прекратил свое существование. Исчез мировой жандарм, который говорил нам, как мы должны себя вести и с кем мы должны общаться", - сказал он.

В ходе встречи Володин также отметил, что за пять месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Венесуэлой увеличился более чем на 47%, назвав такой показатель "очень хорошим результатом взаимовыгодного сотрудничества" между двумя странами. "Все наше сотрудничество и в области торговли, и в военно-технической области, агропромышленного комплекса, технологий, здравоохранения всегда строилось на основе братских отношений, без какого либо принуждения и доминирования", - добавил Хорхе Родригес Гомес.

Он также поблагодарил Володина за приглашение принять участие в парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". По его словам, участие делегации Венесуэлы станет "еще одним свидетельством того, как крепнут связи между народами". Председатель Госдумы в свою очередь пригласил Хорхе Родригеса Гомеса еще раз посетить Россию.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.