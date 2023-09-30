Сальдо считает провальной попытку ВСУ наступать в октябре на херсонском направлении

По словам губернатора Херсонской области, "противник будет предпринимать всякого возможного рода действия, которые будут вносить вот это напряжение"

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступать на херсонском направлении в начале октября обречена на провал, заявил в субботу журналистам на торжествах ко Дню воссоединения новых регионов с Россией губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник ТАСС, близкий к компетентным органам, заявил, что ВСУ готовят наступление на херсонском и запорожском направлениях в начале октября, а также захват Запорожской АЭС. В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр.

"Противник будет предпринимать всякого возможного рода действия, которые будут вносить вот это напряжение. <...> Больше, наверное, шуму и больше информационного налета в этом во всем, чем на самом деле возможностей. Поэтому вся эта попытка обречена на провал", - сказал Сальдо.