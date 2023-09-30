Сальдо видит задачу властей новых регионов в быстрой интеграции людей в Россию

По словам губернатора Херсонской области, "эта интеграция покажет всем остальным, насколько сильнее, мощнее и перспективнее жизнь в России"

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Задача властей новых регионов России - помочь жителям Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик как можно быстрее интегрироваться в правовое и экономическое пространство РФ, считает губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.

"Главная задача наша, чтобы живущие на территории Херсонской области люди и наши соседи из Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик быстро интегрировались в Российскую Федерацию. Эта интеграция покажет всем остальным, насколько сильнее, мощнее и перспективнее жизнь в России", - сказал Сальдо журналистам на торжествах ко Дню воссоединения новых регионов с РФ.

Он отметил, что пропаганда, действующая с украинской стороны, говорит обратное. "Рассказывает, что тут чуть ли не медведи по улицам ходят и ничего не делается. Но правда найдет свое место", - добавил Сальдо.