Зампостпреда РФ при ООН назвал кощунственными слова Блинкена о Бабьем Яре

По словам Дмитрия Полянского, они показывают, что оправдывать нацизм пытаются не только в Канаде, но и в США

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в Советском Союзе якобы "похоронили" память о массовых казнях в Бабьем Яре в годы Великой Отечественной войны, является кощунственным и показывает, что оправдывать нацизм пытаются не только в Канаде, но и в США. Об этом написал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в социальной сети X (ранее Twitter).

"Очевидно, что апологеты нацистских коллаборационистов есть не только в Канаде, но и в США. Я вырос в СССР, и мы все знали про Бабий Яр. Нацистские преступления никогда не были "похоронены" в моей стране, в отличие от вашей. Такие кощунственные записи находятся за пределами основополагающих принципов порядочности. Особенно если знать, что украинские националисты были ключевыми исполнителями этих массовых убийств", - указал дипломат.