Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР

Президент РФ отметил, что отношения между Россией и Китаем носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Под вашим руководством Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что отношения между Россией и Китаем носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Путин пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов, а гражданам КНР - счастья и процветания.

Также сообщается, что Путин намерен провести переговоры с Си Цзиньпином на полях форума "Один пояс - один путь" в Китае. "Уверен, что наши предстоящие переговоры в ходе международного форума "Один пояс - один путь" будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей - на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире", - говорится в телеграмме.

20 сентября Путин во время встречи с членом Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И сообщил, что с удовольствием принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай в октябре на форум "Один пояс - один путь".

26 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что даты визита президента в Китай определены, но пока не называются.