Путин поздравил сотрудников РАТС ШОС с 20-летием со дня образования

Президент России отметил, что эта структура имеет ключевые позиции в системе органов ШОС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) с 20-летием со дня образования. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За прошедшие годы РАТС заняла ключевые позиции в системе межгосударственных органов ШОС, стала значимым звеном в архитектуре международной и региональной безопасности. На деле доказала свою эффективность в решении целого комплекса вопросов, связанных с координацией и взаимодействием специальных служб стран ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что деятельность сотрудников организации в период геополитической турбулентности имеет особое значение. "Важно на высоком профессиональном уровне анализировать общие угрозы и вырабатывать действенные меры по их нейтрализации", - добавил он.

Путин выразил уверенность, что сотрудники этой структуры продолжат достойно выполнять поставленные задачи и содействовать укреплению и расширению контактов между спецслужбами стран, находящихся на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.